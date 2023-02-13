Первый пришел

В аппарат городской думы Томска поступило первое заявление о намерении участвовать в конкурсе на пост мэра. Его подал депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев. И. о. главы города Михаил Ратнер, руководящий городом в этом статусе два года, также не исключил своего участия в конкурсе.



В понедельник, 13 февраля, депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев подал заявление о намерении участвовать в конкурсе на пост мэра Томска. Он стал первым, кто уведомил об этом аппарат гордумы. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе муниципального парламента, других заявлений пока не поступало.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в конце прошлого года в Томске были отменены прямые выборы мэра. 7 февраля сессия гордумы определила дату проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы города — он назначен на 15 марта. Согласно ее решению, заявление о намерении участвовать в конкурсе можно было подавать с 10 февраля, а конечной датой указано 3 марта.

Максим Лучшев является гендиректором ООО «ТД „Новохим“», возглавляет областное отделение «Деловой России». У депутата, согласно биографической справке на сайте областной думы, есть также опыт работы в муниципальных предприятиях и структурах городской власти. В 2012 году он несколько месяцев возглавлял МУП «Томский энергокомплекс», а затем стал консультантом одного из вице-мэров. «Меня расстраивает то, что город Томск находится не в состоянии развития»,— рассказал Максим Лучшев „Ъ-Сибирь“ о причинах своего участия в конкурсе.

В областной парламент беспартийный кандидат Максим Лучшев избирался по партийному списку КПРФ и входит в состав ее фракции. Он сообщил, что перед подачей заявления провел консультации с фракцией коммунистов в муниципальном парламенте и его выдвижение было одобрено.

Вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров подтвердил, что такая консультация с господином Лучшевым состоялась и соответствующее решение было принято. «Сильно сомневаюсь, что такое может быть»,— ответил он „Ъ-Сибирь“ на вопрос о том, можно ли ждать выдвижения других кандидатов на пост мэра от коммунистической партии.

Томском с ноября 2020 года руководит Михаил Ратнер. Он был назначен и. о. мэра после того, как был задержан избранный на второй срок на прямых выборах в 2018 году Иван Кляйн.

В начале декабря прошлого года господин Ратнер принял участие в партийной конференции регионального отделения «Единой России», которая избрала секретарем РО губернатора Владимира Мазура. 8 февраля в ходе прямой линии на одном из местных телеканалов и. о. мэра не исключил, что может принять участие в конкурсе. «Мне очень импонирует отношение Владимира Владимировича (губернатор Владимир Мазур.— „Ъ“) к городу Томску. Он сказал, что будет уделять ему много внимания. Мне это искренне приятно. Я с большим удовольствием бы изъявил желание работать в команде Владимира Владимировича, а в каком качестве, думаю, время покажет»,— ответил он тогда на вопрос корреспондента „Ъ-Сибирь“.

Спикер гордумы единоросс Чингис Акатаев 7 февраля в эфире телеканала «Томское время» сообщил о том, что представил «в добровольном порядке» в обладминистрацию список из 28 человек, которые, на его взгляд, могут претендовать на пост мэра.

Валерий Лавский