Суд не поверил поощрениям

Новосибирский суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-заместителя управляющего местным филиалом ВТБ Ирины Долговой, осужденной за хищение у кредитной организации более 1,1 млрд руб. В 2017 году бывшую банкиршу приговорили к восьми с половиной годам колонии, а спустя три года заменили неотбытую часть срока на принудительные работы и отправили в исправительный центр. Администрация учреждения исключительно положительно охарактеризовала подопечную, отметив, что она всегда опрятна, с сотрудникам центра вежлива и тактична, за время отбывания наказания она выучилась на швею и получила больше 20 поощрений. Через полгода бывшая финансистка может повторно ходатайствовать об УДО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Новосибирска оставил без удовлетворения ходатайство об УДО, поданное защитой бывшего заместителя управляющего местным филиалом ВТБ Ирины Долговой. Об этом „Ъ-Сибирь“ сообщила старший помощник прокурора района Наталья Чернова.

Приговор бывшему топ-менеджеру банка Ирине Долговой, которая обвинялась в хищении у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб., вынесли в марте 2017 года. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем) ей присудили восемь с половиной лет лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. руб. Отбывать срок экс-банкиршу отправили в ИК №9. Там Ирина Долгова выучилась на швею и получила второй разряд по профессии.

В 2020 году ей заменили неотбытую часть заключения принудительными работами с удержанием 10% жалования в доход государства и поместили в исправительный центр ГУФСИН по Новосибирской области. Среди прочего, бывшая банкирша занималась благоустройством территории учреждения. В ноябре 2021 года, говорится в материалах дела, ей разрешили проживать дома с семьей.

В конце прошлого года защита направила в суд ходатайство об УДО Ирины Долговой, отметив, что та отбыла больше половины назначенного ей срока. Администрация исправительного учреждения ее в этом поддержала. В характеристике, поступившей в суд, говорится, что Ирина Долгова зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Осужденная, указывается в материалах ФСИН, бережно относится к имуществу учреждения, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях. Сотрудники центра выделяют такие качества своей подопечной, как вежливость, тактичность, аккуратность. В личном деле у экс-банкирши 21 поощрение и ни одного взыскания.

Однако суд отказал Ирине Долговой в УДО. «Отсутствие взысканий, наличие поощрений, соблюдение требований администрации исправительного учреждения и их мнения о целесообразности освобождения Долговой И.Н., ее трудоустройство, признание вины не свидетельствуют о том, что она встала на пусть исправления и не могут быть признаны достаточными для УДО»,— отметила в своем решении судья Марина Борзицкая, добавив, что «добросовестное отношение к труду и примерное поведение являются обязанностями осужденной в силу ее статуса». В постановлении суда также указывается, что Ирина Долгова не принимала достаточных мер для заглаживания вреда, причиненного преступлением.

Через полгода Ирина Долгова может повторно обратиться в суд с ходатайством об УДО. Назначенный ей срок принудительных работ истекает в декабре 2024 года.

Отметим, что бывший глава регионального филиала ВТБ Вадим Григорьев, осужденный по этому же уголовному делу на девять с половиной лет, уже находится на свободе. В январе 2021 года он был освобожден от наказания по болезни.

Константин Воронов