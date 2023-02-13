Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже повторно продают за 877 млн рублей

На повторные торги в Воронеже выставлены пятизвездные гостиницы Ramada Plaza и «Арт-отель», построенные обанкротившимся воронежским ООО «Стройсервис». Об этом сообщает организатор торгов. Начальная цена обоих отелей с землей, оборудованием и мебелью, продающихся единым лотом, составляет 877,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоит отметить, что прием заявок продлится всего сутки — с 9:00 сегодняшнего дня и до 9:00 и завтра, 14 февраля

Недвижимость в лоте заложена в пользу ООО «Строймаркет», которое, как писал ранее «Ъ-Черноземье», аффилировано с крупным в Воронеже застройщиком АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, контролируется семьей сенатора от региона Сергея Лукина).

Торги пройдут в формате открытого аукциона на площадке «Аукцион-центр». Результаты будут подведены 14 февраля в 15:00.

Это уже вторые торги по продаже активов. Ранее они неодноктартно откладывались из-за введения судом обеспечительных мер, а на первых торгах от заключения договора купли-продажи «уклонилось» московское АО «Трейд инвест» Ильи Киселева, которое должно было заключить договор о покупке лота за 2,17 млрд руб. Источники «Ъ-Черноземье» тогда сообщали, что АО может действовать в интересах ДСК.

По регламенту, если на очередных торгах вновь не определится покупатель, а повторных не будет в течение месяца, то структура ДСК как залоговый кредитор сможет забрать отели в собственность

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», ДСК в рамках банкротства «Стройсервиса» намерен получить контроль над гостиницами Ramada Plaza и «Арт-отель». В начале 2022 года Сбербанк передал его структуре цессию долгов обанкротившегося владельца отелей почти на 3 млрд руб. и залоги на его активы. В случае успеха сделки ДСК будет владеть всеми четырьмя премиальными отелями в городе — вместе с Marriott и Mercure.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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