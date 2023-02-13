Ростехнадзор выявил 809 нарушений в работе «ТГК-2»

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) зафиксировало 809 нарушений в работе ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2». По мнению органа, компания нарушила обязательные требования энергетической безопасности на опасных производственных объектах. Об этом сообщается на сайте Центрального управления Ростехнадзора.

«ПАО "ТГК-2" и 26 должностных лиц будут привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки — прим. "Ъ-Ярославль")»,— говорится в сообщении.

Специалисты Ростехнадзора установили, что в компании не проводится капитальный ремонт оборудования водоподготовительных установок и техническое обслуживание электрооборудования, разрушена тепловая изоляция на трубопроводах и частично разрушены строительные конструкции зданий, не выполнено внутреннее обследование металлических мазутных резервуаров. В Ростехнадзоре не уточнили, в каких именно регионах были выявлены нарушения. «ТГК-2» занимается производством электрической и тепловой энергии в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Напомним, центральный офис теплоэнергетической компании находится в Ярославле.

Алла Чижова