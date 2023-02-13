Суд не засчитал поощрения

Новосибирский суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-заместителя управляющего местным филиалом ВТБ Ирины Долговой, осужденной за хищение у банка более 1,1 млрд руб. В 2017 году ее приговорили к восьми с половиной годам колонии, а спустя три года заменили неотбытую часть срока на принудительные работы и отправили в исправительный центр. Администрация учреждения исключительно положительно характеризовала подопечную, отметив, что она всегда опрятна, с сотрудниками центра вежлива и тактична, за время отбывания наказания она выучилась на швею и получила больше 20 поощрений. Через полгода бывшая финансистка может повторно ходатайствовать об УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Ирина Долгова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Бывший заместитель управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Ирина Долгова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Новосибирска оставил без удовлетворения ходатайство об УДО, поданное защитой бывшего заместителя управляющего местным филиалом ВТБ Ирины Долговой. Об этом сообщила «Ъ» старший помощник прокурора района Наталья Чернова. Приговор бывшему топ-менеджеру банка Ирине Долговой, которая обвинялась в хищении у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб., вынесли в марте 2017 года.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем) ей присудили восемь с половиной лет лишения свободы и штраф 700 тыс. руб. Отбывать срок экс-банкиршу отправили в ИК №9. Там Ирина Долгова выучилась на швею и получила второй разряд по профессии.

В 2020 году ей заменили неотбытую часть заключения принудительными работами с удержанием 10% жалования в доход государства и поместили в исправительный центр ГУФСИН по Новосибирской области. Среди прочего бывшая банкирша занималась благоустройством территории учреждения. В ноябре 2021 года, говорится в материалах дела, ей разрешили проживать дома с семьей.

В конце прошлого года защита направила в суд ходатайство об УДО Ирины Долговой, отметив, что та отбыла больше половины назначенного ей срока. Администрация исправительного учреждения ее в этом поддержала.

В характеристике, поступившей в суд, говорится, что Ирина Долгова зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Осужденная, указывается в материалах ФСИН, бережно относится к имуществу учреждения, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях. Сотрудники центра выделяют такие качества своей подопечной, как вежливость, тактичность, аккуратность. В личном деле у экс-банкирши 21 поощрение и ни одного взыскания.

Однако суд отказал Ирине Долговой в УДО. «Отсутствие взысканий, наличие поощрений, соблюдение требований администрации исправительного учреждения и их мнение о целесообразности освобождения Долговой И. Н., ее трудоустройство, признание вины не свидетельствуют о том, что она встала на пусть исправления, и не могут быть признаны достаточными для УДО»,— отметила в своем решении судья Марина Борзицкая, добавив, что «добросовестное отношение к труду и примерное поведение являются обязанностями осужденной в силу ее статуса». В постановлении суда также указывается, что Ирина Долгова не принимала достаточных мер для заглаживания вреда, причиненного преступлением.

Через полгода Ирина Долгова может повторно обратиться в суд с ходатайством об УДО. Назначенный ей срок принудительных работ истекает в декабре 2024 года.

Отметим, что бывший глава регионального филиала ВТБ Вадим Григорьев, осужденный по этому же уголовному делу на девять с половиной лет, уже находится на свободе. В январе 2021 года он был освобожден от наказания по болезни.

Константин Воронов, Новосибирск