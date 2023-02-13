Уголовное дело о вымогательстве и похищении жителя Вольска дошло до суда

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей 30 и 34 лет в хищениях, похищении человека и причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в Вольске в конце апреля 2022 года обвиняемые с помощью угроз стали требовать у своего знакомого 100 тыс. руб. Потерпевший попросил время, так как у него не было требуемой суммы. Через несколько дней он встретился с мужчинами и передал им 65 тыс. руб., которые попросил у отца. Оставшуюся часть денег потерпевший отдать не смог. Злоумышленники стали ему угрожать, и он снова попросил отсрочить передачу оставшейся суммы. Через некоторое время потерпевший перевел оставшиеся денежные средства на банковскую карту.

Однако 30 мая злоумышленники прибыли к дому потерпевшего, и между ними, потерпевшим и его братом возник конфликт. Злоумышленники снова требовали денежные средства, угрожали причинением вреда здоровью, избили мужчин и похитили потерпевшего. Ему пришлось перевести денежные средства в сумме 8 тыс. руб. на банковскую карту обвиняемым. Спустя некоторое время мужчину вернули домой.

Полицейские задержали злоумышленников на следующий день.

Младший из фигурантов также обвиняется в краже имущества своего знакомого 27 ноября 2021 года.

Обвиняемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.

Марина Ковалева