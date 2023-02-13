В Саратове водителя автобуса уволили за отказ принимать льготные транспортные карты

В Саратове после вмешательства прокуратуры водитель автобуса, отказавшийся принимать льготную транспортную карту, был уволен. Об этом сообщает прокуратура региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что что водитель автобуса № 61 «ул. Деловая – пл. Ленина» отказался принимать льготную транспортную карту у двух льготников.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение. По результатам рассмотрения предостережения перевозчик провел служебную проверку, водитель уволен, с водительским составом проведена дополнительная беседа.

Марина Ковалева