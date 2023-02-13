«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 26 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта начнет выполнять прямые рейсы в Сочи из 11 российских городов, в том числе из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из Нижнего Новгорода самолет Airbus A320 будет вылетать в 19:05 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Сочи запланировано в 23:02. Обратно в Нижний Новгород самолет будет вылетать в 12:30 по тем же дням, время в пути составит четыре часа. Продажа билетов еще не открыта.

В марте-октябре из Нижнего Новгорода в Сочи и обратно также будут летать авиакомпании Nordwind, Smartavia, Nordstar и «Икар».

Елена Ковалева