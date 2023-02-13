18 нелегальных кредиторов выявили в Удмуртии по итогу 2022 года

В 2022 году в Удмуртии выявили 18 организаций с признаками нелегальной деятельности. В их числе 16 с признаками нелегального кредитора, еще две — финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Банка России.

Сведения об этих компания внесли в предупредительный список, где содержатся данные о более чем 8 тыс. организаций. Отмечается, что в большинстве случаев «черные кредиторы» работали под вывесками комиссионных магазинов и ломбардов. Однако по закону выдавать займы под залог имущества могут только ломбарды, которые внесены в государственный реестр.