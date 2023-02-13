Пермская больница закупила экзоскелеты для реабилитации пациентов

В отделение медицинской реабилитации пермской городской больницы им. С.Н. Гринберга поступило два роботизированных комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Е-helper. Как пояснили в пресс-службе краевого минздрава, экзоскелеты будут использоваться для реабилитации пациентов, нуждающихся в отработке навыков ходьбы после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых и спинальных травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Экзоскелеты Е-helper выпускаются нижегородской группой компаний «Мадин». Регистрационное удостоверение на это оборудование было получено ГК в апреле 2022 года. Экзоскелеты предназначены для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей, а также для постоянного использования людьми с полной утратой функциональности нижних конечностей. По информации на сайтах магазинов медтехники, цена одного изделия варьируется от 2,6 до 2,9 млн руб.