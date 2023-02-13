В Сочи на ремонт школ и детсадов выделили 200 млн рублей

В 2023 году на ремонт образовательных учреждений в бюджете Сочи заложили более 200 млн руб. Работы пройдут по разработанной трехлетней программе ремонтов, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2023 году на курорте планируют начать строить четыре школы и пять детсадов. Сейчас в Сочи строят 38 соцобъектов в разных сферах, в том числе шесть школ и детсадов на 4,5 тыс. мест. Две школы на 1,1 тыс. мест каждая возводятся в Лазаревском районе на ул. Калараш-Малышева и в микрорайоне Северная Бытха. В последнем также появится детский сад на 300 мест. Кроме того, за счет инвесторов построят школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Министерские озера и более чем на 800 мест на Сухумском шоссе. Также продолжается строительство дополнительного блока на 80 мест на территории детского сада №125.

Для капремонта в школе № 80 было увеличено количество рабочих. Всего к новому учебному году в Сочи отремонтируют объекты 12 школ и детсадов. Работы пройдут в пищеблоках, спортзалах и на уличных площадках, также планируется восстановить фасады и заменить окна.

В этом году в городе планируют начать строить спортзал в переулке Строительном и многофункциональную спортивно-игровую площадку на улице Малышева. В сфере здравоохранения уже завершено строительство офиса врача общей практики на улице Джапаридзе.

Татьяна Ручкина

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