Реконструкцию дороги «Лутоха — Сабанчино» в Удмуртии планируют завершить до конца августа

Комиссия проверила ход реконструкции на дороге «Лутоха — Сабанчино» в Киясовском районе Удмуртии, где работы начались в декабре прошлого года по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в настоящее время подрядчик занимается переустройством коммуникаций, возведением земляного полотна и строительством искусственных сооружений.

Исполняющий обязанности начальника КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов отметил, что треть от всей протяженности дороги проходит по новому направлению, что позволяет без закрытия движения работать по возведению земляного полотна и строительству водопропускных труб. В настоящее время разработано более 10 тыс. куб. м грунта. Работы ведутся с небольшим опережением графика.

Реконструкцию дороги «Лутоха — Сабанчино» планируется завершить до конца августа 2023 года.