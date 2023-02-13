Обогатили «Кислородом»

Экскурсия по жилому комплексу была частью программы саммита, организованного Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), порталом «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) и Ассоциацией девелоперов Краснодарского края.

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Во время экскурсии участники ознакомились с концепцией проекта ЖК «Кислород» и ходом строительства. О том, как будет выглядеть жилой комплекс, экспертам продемонстрировали на примере 6 и 7 литеров, которые находятся на завершающей стадии строительства. Здесь завершены работы по оформлению фасадов зданий, близится к финалу благоустройство территории и отделка мест общего пользования. Философия проекта - принцип замкнутой эко-системы полностью отвечает требованиям комплексного развития территорий. Кроме жилых домов, здесь будет построена современная школа, многоуровневый паркинг и медицинский центр.

В рамках саммита строительную площадку комплекса посетили: руководитель «Ассоциации девелоперов Краснодарского края» Елена Сошникова, руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик, а также представили ведущих девелоперов и агентств недвижимости страны.

«Такие современные жилые комплексы, как ЖК «Кислород» в будущем будут определять архитектурный облик города-курорта. Именно поэтому сегодня этот комплекс представляет интерес для крупнейших девелоперов как пример умной организации пространства городской среды», - отметила руководитель «Ассоциации девелоперов Краснодарского края» Елена Сошникова.

В заключительный день саммита вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко стала спикером 36 конференции «Многоквартирное строительство: Новые вызовы и перспективы». Основные вопросы, которые обсудили участники – перспективы, развитие, тренды и достижения застройщиков. Также ЕРЗ.РФ отметил наградами жилые комплексы и застройщиков по итогам 2022 года.

Флагманом развития прошлого года стала цифровизация отрасли. Она коснулась как проектирования, так и более глубокого понимания удаленной сделки, где акцент сместился на агентскую сеть. Скорость, удобство, инновационность продуктов позволяют в других регионах успешно представлять продукты Краснодарского края. В компании AVA Group вопросам цифровизации уделяется особое внимание. Холдинг представляет целый ряд собственных инновационных проектов, которые уже стали эффективным инструментом продаж.

В ходе выступления на саммите Татьяна Фоменко поделилась новыми кейсами холдинга – цифровая платформа для быстрого проведения сделок, где агент удаленно может получать информацию, оформлять документы, изучать продукты компании. Дополняет платформу инновационный продукт - сенсорная панель, где на оцифрованной карте города – курорта Сочи детализировали объекты холдинга вплоть до прогулки по квартире с возможным дизайном.

Проект жилого комплекса «Кислород» был неоднократно отмечен профессиональными наградами и рейтингами. Удостоен премии Рекорды рынка недвижимости в номинации «Лучший региональный проект №1» в 2021 году. Стал номинантом премии Urban Awards 2021 и 2022 гг. В 2023 году выдвинут на звание лучшего жилого комплекса в самом масштабном конкурсе жилых новостроек ТОП ЖК – 2023.

AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодар. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги. ООО нью Сочи Риэлти. Застройщик СЗ Кислород. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

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