Кубань вошла в топ-5 регионов по выдаче кредитов на частное домостроение

Краснодарский край занял пятое место среди российских регионов по наибольшей доле выдачи кредитов на частное домостроение. Об этом сообщает «Домклик».

В рейтинг также вошли регионы с высоким уровнем дохода: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Тюменская область, а также регионы, участвующие в программе «Дальневосточная ипотека»: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Забайкальский край.

По итогам 2022 года ввод жилья в сегменте ИЖС в России составил 57 млн кв. метров (+16% к 2021 году) и достиг исторического максимума. В 2022 году банки предоставили 33 тыс. кредитов на ИЖС (2,5% от общей выдачи), что в три раза превышает результат 2021 года.

Екатерина Мухамедова