Глава МИД Венгрии прибыл в Белоруссию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. В программе визита — переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым, сообщил МИД Белоруссии в Twitter. Господин Сийярто написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что на переговорах в Минске будет выступать за скорейшее достижение мира на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто (слева) и Сергей Алейник

Фото: @szijjarto.peter.official Петер Сийярто (слева) и Сергей Алейник

Фото: @szijjarto.peter.official

«Война на Украине становится все более жестокой, и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избегания шагов, которые могут продлить эскалацию»,— написал глава МИД Венгрии.

Он заявил, что из-за этого визита многие, очевидно, будут его критиковать. По его словам, позиция Венгрии заключается в необходимости оставлять открытыми каналы связи. «Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру»,— заключил господин Сийярто.

Во время самой встречи, которая проходит в Минске, Сергей Алейник заявил, что Белоруссия заинтересована в развитии отношений с Венгрией. «Мы умеем слушать и слышать друг друга»,— сказал белорусский министр (цитата по «Белта»).

Эрдни Кагалтынов