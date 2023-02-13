В 2022 году больницы Анапы получили оборудование на 110 млн рублей

В 2022 году медучреждения Анапы получили 100 единиц медоборудования на сумму более 110 млн руб. Оно было закуплено в рамках нацпроектов для детской поликлиники, стационара, женской консультации и амбулаторной службы, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2022 году в Анапе завершили капремонт детской поликлиники и открыли ее новый филиал на улице Астраханской, закончили строить амбулаторию в Варваровке, открыли новые ФАПы в хуторах Иванов и Курбацкий, а также построили офисы ВОП в Воскресенском и Уташе. Кроме того, был начат капремонт трехэтажного инфекционного корпуса детской больницы. Его планируют завершить в 2024 году. Вместе с тем в медотрасли все еще не хватает учреждений и существует острый кадровый дефицит.

«Несмотря на то, что сейчас медицина — краевое ведомство, все лечебные заведения находятся на нашей территории, в них получают помощь наши жители, и работать по решению проблем отрасли мы будем комплексно, при поддержке региональных и федеральных властей»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

На расширенном совещании он поручил сформировать перечень медучреждений, которые нужно построить на территории Большой Анапы. Также он поставил задачу изучить механизмы привлечения профессиональных кадров. Ими могут стать компенсации за коммунальные услуги и даже выделение квартир. По словам мэра, сейчас в каждый договор комплексного развития территории включено создание медорганизаций.

В 2023 году планируют построить ФАП в Большом Разноколе, офис ВОП в Суворов-Черкесском. Также мэрия рассчитывает открыть региональный сосудистый центр на базе горбольницы, лицензировать и открыть амбулатории ВОП в Воскресенском и Уташе, кабинет ВОП в ЖК «Времена года» и педиатрическое отделение амбулатории в Варваровке.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram