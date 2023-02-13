Похолодание и туман ожидается в Удмуртии во второй половине рабочей недели

В ночь на 14 февраля температура воздуха составит -5..-10°С, днем — -2..-7°С.Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, небольшой снег сохранится на всей территории региона.

Днем 15 февраля осадки примут локальный характер, а столбик термометра окажется в пределах -3..-8°С. В ночные часы температура воздуха составит -6..-11°С. 16 февраля ожидается преимущественно без осадков. Столбик термометра ночью опустится до -7..-12°С, днем — -2..-7°С.

По предварительному прогнозу, 17-19 февраля ожидается тихая погода без осадков, а температурный фон опустится до -15..-20°С в ночные часы. Днем ожидается до -7..-12°С. Местами возможен туман, а на дорогах образуется гололедица.