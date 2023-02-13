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«Сфера образования не отвечает потребности экономики в специалистах»

Директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра о проблемах с импортозамещением и нехватке кадров

Промышленные предприятия Свердловской области в текущих внешнеполитических и экономических условиях способны производить и зарабатывать больше, чем они делают сейчас. Для этого нужно брать федеральные тренды и приземлять их на регион. Нам нужно восстанавливать критические сегменты промышленности и инфраструктуры – микроэлектронику, станкостроение, производство подшипников, автомобилестроение, авиационную промышленность, и создавать новые звенья индустриальной системы. В Свердловской области есть ресурсы и возможности для налаживания такого производства.

Фото: Пресс-служба КРСУ

Фото: Пресс-служба КРСУ

Также важно выстроить новые экономические отношения с ориентиром на Восток – укрепление ЕАЭС и расширение ШОС и БРИКС, а это всегда двусторонняя история. Поняв характер работы на внешнем рынке при импорте, будут ставиться задачи по его освоению в рамках экспорта.

Для успешной реализации проектов нужно уже переходить от политики импортозамещения к приоритету технологического суверенитета. Промышленные предприятия имеют ряд перспективных разработок. В настоящее время делается упор на разработки в области машиностроения, электроники, систем точного земледелия, беспилотного транспорта, пороховой и боеприпасной отрасли, а также медицины и фармацевтики.

Усугубляется ситуация и тем, что производство российских товаров во многих отраслях строится на использовании иностранных материалов и компонентов. Эксперты Высшей школы экономики отмечают высокую долю импорта в добавленной стоимости конечного продукта. Так, в товарах текстильной промышленности она превышает 70%, фармацевтики и электрооборудовании – 50-60%, а в автотранспортных средствах порядком 55%.

Учитывая эти цифры, однозначно предположить, что процент использования импортных комплектующих резко сократился, нельзя. Ведь сейчас одних зарубежных поставщиков, зачастую заменяют, но уже на других из дружественных стран. Однако и при таком раскладе есть свои подводные камни.

Переориентация рынка может привести к ухудшению качества материалов и технологий, на поиск новых решений в других странах понадобятся месяцы.

На первый взгляд решение очевидно – нужно заменять импорт отечественными аналогами. Однако для качественной замены необходимо проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой продукции. На это способно не каждое предприятие, а те, кто могут, прекрасно понимают, что для этого нужно время и деньги, и крайне нежелательно за собственный счет.

Разработка может занять до нескольких лет – при условии, что все ограничения, например, на закупку комплектующих, сертификацию и испытания сняты. При наличии же необходимой продукции на отечественном рынке, необходимо увеличение производственных мощностей таких предприятий.

Не менее важен и тот факт, что при переходе на отечественную продукцию с большой долей вероятности цена готового изделия возрастает. И тут встает вопрос: а нужна ли будет рынку продукция по такой цене, но без импортной начинки? Данные факторы тормозят импортозамещение, и пока что предприятия склонны искать аналоги у зарубежного поставщика, в перспективе ставя цели перехода на отечественную элементную базу.

Другой серьезной проблемой, осложняющей развитие промышленной отрасли, является «кадровый голод», который наиболее актуален для приборостроения, радиоэлектроники и микроэлектроники. Больше всего предприятия испытывают нехватку в квалифицированных инженерных кадрах.

Проблема заключается в том, что образовательные программы средних специальных и высших учебных заведений не соответствуют текущим потребностям рынка. Не менее важен и тот факт, что практические компетенции выпускников вузов оставляют желать лучшего.

Сегодня, например, IT-специальности стали куда престижнее, и наборы по ним в разы больше, чем, например, на приборостроение и инженеров. Если брать даже 2021 год, количество выпускников по «чистым» ИТ-направлениям составило 37 тыс. человек. В тоже время, по направлению машиностроение – 21 тыс. человек. По основным для высокотехнологичной промышленности специальностям электроники, радиотехники и системам связи, выпущено только 12,2 тыс. человек. А в фотонике, приборостроении и оптических системах – только 4 тыс. человек – больше даже по направлению информационной безопасности.

Прибавим к этим данным, что по официальной статистике, не идут по специальности свыше 40% выпускников вузов и рабочих со средне-специальным образованием.

ВВП страны обеспечивается продажей ресурсов. А достаточно ли, например, геологов, для разведки и квалифицированной оценки месторождений? Никто не знает, кроме самих предприятий, занимающихся этой работой.

Пытаясь решить проблему, предприятия кооперируются с опорным вузами и создают профильные направления подготовки, чтобы растить специалистов под себя. Для улучшения ситуации крайне важно, чтобы обучение и практика шли внутри одной экосистемы, ведь даже на интеграцию профильного специалиста в бизнес-процесс потребуется как минимум год. Учитывая данный факт, важно, чтобы на подготовку квалифицированных кадров работала и сама промышленность, создавая программы дополнительного образования, повышения квалификации и стажировки. Важно выявлять и в дальнейшем поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов, уже на этапе среднего образования.

Сфера образования остается саморегулируемой и не отвечает потребности экономики в специалистах. В подобном случае, государство, как источник финансирования должно являться и регулятором образования – выявлять и указывать, какие специальности сейчас нужны и предоставлять максимум льгот для того, чтобы школьники выбрали именно их.

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