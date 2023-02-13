Околонулевая температура установится в Петербурге до середины неделя

В Санкт-Петербурге, испытывающего влияние антициклона, средняя дневная температура в ближайшие несколько дней будет держаться около 0 градусов. Об этом сообщил главный специалист петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Вся первая половина недели не только сухая, но и теплая. Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0 гр., ночью понижаясь до отрицательных значений, днем повышаясь до слабоположительных»,— написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 13 февраля. Осадков при этом практически не будет.

При этом в выходные 18-19 февраля в город придет новый циклон, из-за чего погода станет более морозной, особенно ночами, и пойдут обильные снегопады.

Ранее господин Колесов прогнозировал постепенное увеличение среднесуточной температуры в городе, начиная с 7 февраля.

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