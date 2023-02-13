«Крымская Роза» в финале престижной PR-премии «Серебряный Лучник»

Семья городских кварталов от ГК «Монолит» — уникальный для Крыма проект комплексного освоения территории

Группа компаний «Монолит» — единственный финалист из Республики Крым, который вошел в шорт-лист XIII премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Юг с проектом ребрендинга Семьи городских кварталов «Крымская Роза». В номинации «Маркетинговые коммуникации» ГК «Монолит» поборется за первенство с девелоперской компанией «ТОЧНО», международным издательским домом «ЕвроМедиа» и биохутором «Петровский». Имена победителей будут известны 21 февраля 2023 года.

Всего в финал Премии вошли 20 коммуникационных проектов из Ставрополя, Таганрога, Астрахани, Москвы, Симферополя, Краснодара, Грозного, Ростова-на-Дону и Пятигорска.

Кварталы «Крымская Роза» — уникальный для Крыма проект комплексного освоения территории, который взял старт в 2017 году и уже отметил свое пятилетие. В 2022 году «Монолит» усовершенствовал платформу бренда и презентовал новое видение его графической реализации.

В основе идеи знака лежит образ цветка и пересекающихся, то есть взаимодействующих между собой линий и форм, которые символизируют пользовательский опыт, жизненный уклад людей, сценарии жизни в кварталах, и все это объединяется в один большой цветок Семьи городских кварталов. Это символизирует связь жилых комплексов с объектами инфраструктуры, создавая отдельный организм — новый район города, где функционируют все социальные, коммерческие и транспортные платформы.

Идея логотипа отражает принципы проекта, собирая основу для фирменной графики: новаторство и смелость, открытость и обязательность, уважение, создание комфорта, внимание к клиентам и забота, вдохновение и радость. Так из разнообразных архитектурных решений сформировался обособленный «архитектурный район» — все преимущества и решения проекта служат основной идее Кварталов «Крымская роза».

«Для нас — разных» — так звучит ключевое сообщение «дескриптор» обновленного бренда. «Мы разные, но нас объединяет стремление создать свое пространство комфорта в быстро меняющемся мире накопленного опыта и постоянных трансформаций»,— основная мысль и мотивация бренд-платформы Кварталов «Крымская роза».

Автор проекта — бренд-менеджер группы компаний «Монолит» Михаил Степанов рассказал о том, как возникла идея ребрендинга Семьи городских кварталов «Крымская роза»:

«В течение полугода мы с командой работали над тем, чтобы в графическом выражении соединить все ключевые ценности этого масштабного проекта. Нам удалось найти свежие цветовые решения, не потеряв при этом материнский цвет бренда "Монолит", который также нашел отражение в новом стиле Кварталов "Крымская роза". Все жилые кварталы с названиями фитонимов имеют свою уникальную архитектуру. Это изюминка территории. Кроме того, все проекты имеют свои особенности в благоустройстве, функциональном наполнении и "классности": здесь есть и привычный для компании "стандарт", и более высокий класс "комфорт". Наш обновленный бренд для тех, кто хочет обрести гармонию и комфорт в своем собственном доме, где мы сами можем выбрать нужный нам контекст жизни. Наши клиенты, которые выбирают Семью городских кварталов "Крымская роза", стремятся жить сегодня, ценят скорость создания среды и инфраструктуры, надежность застройщика, который готов обеспечить им фундамент для развития, качественно новой социализации»,— резюмировал Михаил Степанов.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф *Застройщик ООО «СЗ "Квартал 5.6"»

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