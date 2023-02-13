«Современный физик должен уметь добывать деньги»

— Суть работы физика с древних времен не изменилась – он должен понять, как устроена природа. Мы по-прежнему ничего не знаем о ней, но пытаемся понять. Поэтому главное свойство – не отступать. Год не получается, два года не получается, десять лет – но в какой-то момент должно получиться. Поэтому физику необходимо такое, знаете ли, сокрушительное занудство. Без него никак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Если говорить о внешней стороне дела, то в советское время наука в большом объеме финансировалась государством: никогда не было трудностей с тем, чтобы купить необходимый прибор или построить установку. Сейчас все организовано иначе, и современный физик должен еще уметь добывать деньги. Это прямо противоположные умения: писать длинные формулы и разговаривать с фондами, уметь писать заявки на гранты и исполнять их в должное время.

Поэтому романтическое состояние ученого «может быть, получится, а может быть, и нет» в какой-то момент меняется на прагматическое «я должен к сроку изготовить продукт».

Это очень вредно, потому-то продукт к сроку и продукт к истине плохо сочетаются между собой.

Проблема сделать что-то по существу прямо вытекает из нашего взаимодействия с промышленностью, с задачами народного хозяйства. Здесь физик уже должен думать не о том, что ему хочется, а о том, что нужнее стране. Эта перестройка в головах очень тяжело проходит. От полного перехода в прикладное дело физику спасает только то, что без великих фундаментальных результатов не может быть конкурентноспособного продукта. Если нет основ, если мы не поговорили с атомами, то атомы не послушаются нас в изделии. А фундамент требует определенной отрешенности.

Однако система в государстве, которая брала бы эти фундаментальные результаты и превращала их в практические достижения, пока налажена очень плохо. Инструмент, который позволяет это делать – это институты, где часть людей пишет формулы и думает о высоком, рядом с ними люди, которые занимаются экспериментом, и те, кто занимается технологиями. Все работают внутри одной группы. Тогда деньги, которые заработали практические люди, можно направить на то, чтобы фундаментальные люди не померли с голода.

Записал Роман Кряжев