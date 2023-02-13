В ННГУ начали работу над проектом связи спутниковой группировки

Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ) ННГУ в партнерстве со структурами Роскосмоса работает над проектом космической связи между орбитальными спутниками. Об этом сообщил директор НИФТИ Владимир Чувильдеев.

«Сейчас спутнику, когда он собрал необходимую информацию, необходимо дождаться момента, когда он сможет по соответствующей команде направить данные на Землю. Наша идея в том, чтобы спутники могли в космосе передавать друг другу сигналы и с помощью элементов суперкомпьютеров обрабатывать ее в терагерцовом диапазоне. Сигнал в этом диапазоне не проходит через земную атмосферу, а значит, его нельзя перехватить и прочитать. Это большое преимущество и новый шаг в космическом деле. У западных стран нет такой системы, мы надеемся вместе с нашим промышленным партнером через пять лет изготовить такой продукт»,– рассказал Владимир Чувильдеев.

В этом году в ННГУ открывается Передовая инженерная школа, в которую планируется привлечь талантливых ребят с задатками конструкторов с физических и химических факультетов университета. В вузе хотят готовить профессиональных инженеров для промышленности, в том числе в инженерной школе будет направление космической связи и навигации. По словам Владимира Чувильдеева в первый поток планируется набрать около 100 студентов, половина из которых будет плотно изучать фундаментальную физику. Однако будущих инженеров, чтобы они могли нестандартно мыслить и изобретать, будут всесторонне образовывать, в том числе преподавая им и гуманитарные предметы.

Иван Сергеев