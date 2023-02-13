На Кубани три коррекционных школы получат новое оборудование

В 2023 году три школы-интерната в станицах Елизаветинской, Крыловской и Шкуринской получат новое оборудование. Их поставят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В них переоборудуют трудовые мастерские, это позволит совершенствовать профориентационную работу и обучать детей с ограниченными возможностями здоровья востребованным на рынке труда профессиям»,— отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

В коррекционной школе станицы Шкуринской за счет нового оборудования модернизируют мастерские по направлениям: штукатурно-малярное, столярное, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство. Новую материально-техническую базу также закупят в кабинеты психологов, дефектологов и логопедов. В школу-интернат станицы Крыловской поступит новое коррекционно-развивающее оборудование, а в школу-интернат №1 станицы Елизаветинской — профессиональное логопедическое оборудование.

Всего с 2020 по 2024 годы планируют обновить материально-техническую базу 15 школ-интернатов Кубани. Работы выполнены уже в девяти учреждениях.

Татьяна Ручкина

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