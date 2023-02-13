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Коммерсантъ FM
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В США оштрафовали фабрику Mars после того, как рабочие упали в чан с шоколадом

Управление по безопасности и гигиене труда США оштрафовало фабрику Mars Wrigley в Пенсильвании на $14,5 тыс. из-за того, что двое рабочих упали в чан с шоколадом в июне 2022 года. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Рабочие были подрядчиками фабрики и работали на неполный день. По данным регулятора, они не прошли обучение по технике безопасности перед тем, как приступить к работам по очистке чанов.

В операции по их спасению принимали участие больше двух десятков спасателей. Им пришлось вырезать отверстие на дне дозировочного резервуара для смешивания ингредиентов для шоколада. Рабочих госпитализировали в больницу, одного из них пришлось перевозить на вертолете.

Mars и Wrigley объединились в 2008 году. На их фабриках производят конфеты и батончики M&Ms, Snickers, Galaxy, Twix и другие кондитерские изделия.

Олеся Павленко

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