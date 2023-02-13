На 10-й сессии Заксобрания Кубани рассмотрят 40 вопросов

Депутаты Законодательного собрания проведут 15 февраля очередную, 10-ю сессию краевого парламента. На ней будет рассмотрено 40 вопросов, рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, центральной темой заседания станет внесение изменений в краевой бюджет. Господин Бурлачко отметил, что они коснутся и доходной, и расходной части. «Увеличение расходов предусмотрено на социальную политику, образование и здравоохранение. Также в проекте заложено дополнительное финансирование жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ключевых отраслей экономики»,— рассказал председатель краевого парламента.

Еще одной темой станет рассмотрение поправок в закон об образовании, которые позволят образовательным организациям региона создавать собственные учебно-производственные комплексы. Там учащиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы, добавил Юрий Бурлачко.

Кроме того, депутаты заслушают доклад уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае по итогам 2022 года. На прошлой неделе прошло его предварительное обсуждение на заседании профильного комитета Заксобрания с участием представителей институтов гражданского общества и экспертов.

Также на заседании рассмотрят блок аграрных вопросов, в том числе инициативу губернатора Кубани о внесении изменений в региональный закон о развитии сельского хозяйства. «Поправки касаются условий, при соблюдении которых животноводам за счет краевого бюджета оказывается государственная поддержка. Речь идет об уменьшении численности поголовья коров, овец и коз в связи с проведением ими мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза КРС»,— сообщил Юрий Бурлачко.

Помимо этого, депутаты планируют пересмотреть предельные размеры земельных участков, предоставляемых крестьянско-фермерским хозяйствам. В частности, будут установлены минимальные и максимальные площади для садов, виноградников и ведения животноводства.

«Мы продолжаем принимать меры по сохранению уникальной природы региона. На этот раз утвердим создание еще двух лесопарковых зеленых поясов — Анапы и Гулькевичи, а также расширим его площадь в Туапсе. Рассмотрим и другие вопросы, направленные, в частности, на обеспечение организации деятельности розничных рынков и ярмарок, развитие конного спорта»,— также рассказал спикер ЗСК.

Леонид Ломакин

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