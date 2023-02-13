«Почта России» начала эксперимент по продаже нелекарственных препаратов в своих отделениях

«Почта России» запустила в 40 отделениях эксперимент по продаже нелекарственных препаратов, витаминов, БАДов, бинтов, кремов, термометров и прочих товаров для домашней аптечки. Эксперимент проводят в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

«"Почта России" запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов… В 40 отделениях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей "Почта" установила витрины с витаминами, БАДами, бинтами, кремами, термометрами и прочими товарами, которые могут пригодиться для домашней аптечки»,— сказано в сообщении почты (цитата по «Прайму»).

В пресс-службе добавили, что всего в ассортименте почтовых отделений будет представлено около 80 наименований товаров. В будущем «Почта России» расширит продажу нелекарственных препаратов на другие регионы.

Олеся Павленко