Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Почта России» начала эксперимент по продаже нелекарственных препаратов в своих отделениях

«Почта России» запустила в 40 отделениях эксперимент по продаже нелекарственных препаратов, витаминов, БАДов, бинтов, кремов, термометров и прочих товаров для домашней аптечки. Эксперимент проводят в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

«"Почта России" запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов… В 40 отделениях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей "Почта" установила витрины с витаминами, БАДами, бинтами, кремами, термометрами и прочими товарами, которые могут пригодиться для домашней аптечки»,— сказано в сообщении почты (цитата по «Прайму»).

В пресс-службе добавили, что всего в ассортименте почтовых отделений будет представлено около 80 наименований товаров. В будущем «Почта России» расширит продажу нелекарственных препаратов на другие регионы.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...