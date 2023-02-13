В Нижнем Новгороде ликвидирована Шуваловская свалка

Компания «Ситилюкс» завершила ликвидацию Шуваловской свалки площадью 17,9 га в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. Специалисты переработали 1,75 млн тонн отходов.

На рекультивацию свалки направили 1,77 млрд руб., из них 940 млн руб. поступили из федерального бюджета, 830 млн руб. – из областного. Контракт с ООО «Ситилюкс» власти заключили в 2020 году, работы оценили в 1,23 млрд руб. По контракту подрядчик должен был завершить рекультивацию в ноябре 2022 года, но специалисты обнаружили дополнительные навалы мусора. Большая часть отходов была переработана, а четверть размещена на полигоне в Богородском районе. Ожидается, что весной 2023 года территорию бывшей свалки засеют травой.

Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Однако на ее заброшенную территорию на протяжении многих лет незаконно свозили различные отходы. Слои мусора были от 5 до 13 м высотой.

Елена Ковалева