В Ярославской области выделят целевые субсидии региональным вузам

В Ярославской области планируют выделить 30 млн руб. целевых субсидий на проекты региональных вузов. Об этом на заседании комитета по экономической политике Ярославской областной думы заявил директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Члены комитета проголосовали в первом чтении за проект областного закона «О науке», в течение месяца после принятия нормативного акта планируется утвердить и областную целевую программу. Предварительный объем финансирования депутатам озвучил глава регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов.

«Пока речь идет о сумме в 30 млн руб., которая позволит реализовать три среднего уровня проекта. Стартануть, с чего-то начать, попробовать. Понятно, что бюджеты вузов несоразмерно больше. Они и к миллиарду могут доходить. Но эти проекты могут помочь там, где целевое финансирование министерства не позволяет это сделать», —пояснил господин Юнусов.

Выделение средств планируется на конкурсной основе, но основные проекты известны уже сейчас.

«ЯГТУ будет заявляться на создание базовой военной кафедры. Они очень хотят это сделать, и помощь региона позволит создать кафедру уже в этом году, что увеличит количество студентов в техническом университете. Много интересных проектов есть, в том числе по созданию двигателей для беспилотников, есть проекты в ЯГПУ и в университете имени Демидова»,— перечислил вероятных получателей областных субсидий Дмитрий Юнусов.

Андрей Иванов