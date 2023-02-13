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ГЖИ до конца месяца должна проверить 300 жалоб от жителей на начисления «Т Плюс»

От жителей Саратовской области поступило в госжилинспекцию более 300 жалоб по начислению платы за ЖКУ. Ситуация с ЖКХ обсуждалась на постоянно действующем совещании губернатора Романа Бусаргина с зампредами и министрами.

ГЖИ поручено разобрать каждую жалобу вместе с прокуратурой и проверить правомерность начислений «Т Плюс». Проверку жалоб поручено завершить до конца февраля.

Глава региона поручил провести проверку газовых приборов в жилых домах.

В Саратовской области будут созданы межрайонные диагностические центры на базе местных поликлиник. Министру здравоохранения Олегу Костину поручено в течение недели представить «дорожную карту» по их созданию.

Марина Ковалева

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