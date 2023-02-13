Мэр Краснодара поручил построить большую школу в Копанском

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил построить в Копанском новую большую школу, чтобы существующая школа №79 с большим количеством учеников могла работать по нормативам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в школе №79 учатся 297 детей, что почти втрое больше положенного. Кабинеты рассчитаны на 11 человек, но в них занимаются не менее 20 учеников. В связи с этим по поручению мэра были разработаны три варианта размещения нового соцобъекта.

Один из них предполагает строительство нового корпуса на территории существующей школы. Директор департамента строительства Иван Горобец отметил, что на свободной площади получится построить здание максимум на 100 мест. При этом на время стройки придется закрыть действующую школу. Кроме того, строительство нужно будет проводить с учетом наличия охранной зоны, а также переносить существующие инженерные сети.

Второй вариант предполагает снос старого здания и строительство нового на 400 мест. Вопросы с охранной зоной и переносом инженерных сетей остаются. При этом варианте нужно будет переводить всех учеников в другие школы.

Третий вариант — строительство нового учреждения на участке по ул. Кокоры, 4/2, который находится в 400 м от действующей школы. Он находится в муниципальной собственности и предназначен для строительства школы или детсада. Там можно построить школу на 550 мест. Кроме того, рядом находится еще один участок, присоединение которого позволит увеличить мощность будущего соцобъекта. Иван Горобец отметил, что после строительства и перевода детей в новую школу старую можно снести и построить на ее месте новое образовательное учреждение или детский сад.

Евгений Наумов поддержал третий вариант и поручил в кратчайшие сроки проработать возможность объединения двух соседних участков для увеличения мощности новой школы.

«Самые эффективные параметры — это 1100 и 1550 мест в смену. Из этого нужно исходить. Если есть возможность объединить смежные участки и разместить полноценную большую школу — это нужно сделать»,— отметил мэр Краснодара.

Татьяна Ручкина

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