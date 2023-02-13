«Объемы раннего бронирования сократились в разы»

В Краснодарском крае работают 1,8 тыс. туристических компаний. Это на 18,4% меньше, чем три года назад. Хотя в 2020 году из-за пандемии очень большое количество туркомпаний прекратили деятельность. О причинах сокращения рынка туруслуг на Кубани, а также о перспективах развития отрасли «Ъ-Кубань» рассказала основатель туристической компании «Л-КИМ» Людмила Евграфова.



Людмила Евграфова

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«Рынок мог бы провалиться еще сильнее, если бы не активная господдержка отрасли. Многие маленькие компании, состоящие из директора, помощника и бухгалтера, ушли в нелегальный рынок. Как только появятся хорошие условия для развития, они сразу вернутся.

Кроме того, главным конкурентом туркомпаний в последние годы стали ИТ-технологии. Во время пандемии люди научились самостоятельно бронировать и моделировать туры. И те, кто привык работать "по старинке", не выдержали такой конкуренции и ушли с рынка. И это естественно.

Поскольку стоимость туруслуг растет как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, растет и агентское вознаграждение компаний, которые работают на проценте. Поэтому говорить о том, что рентабельность турбизнеса сегодня низкая, я бы не стала. Она ниже, чем в допандемийный период, однако в убыток себе работать никто не будет. А вот потребителю это бьет по кошельку. Тем не менее зарубежный туризм никогда не был массовым направлением. Это прерогатива преимущественно состоятельных людей.

Поскольку туризм является самой зависимой от внешних субъективных и объективных факторов отраслью, естественно, о перспективах и какой-то стабильности сейчас говорить сложно. Идет спецоперация на Украине, увеличивается количество санкций со стороны недружественных России стран — ситуация постоянно меняется. 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Конечно, это большой удар по туризму. Несмотря на то, что это некурортная зона, люди будут отказываться от поездок.

Политическая и экономическая нестабильность сказываются в первую очередь на объемах раннего бронирования. Сейчас мы можем купить туры на лето со скидкой 20–30%. Раньше это пользовалось огромной популярностью. Люди бронировали туры заранее, потому что верили в надежность направления, в свои собственные силы и финансовые возможности. Сегодня объемы раннего бронирования сократились в разы. Но они есть, а значит, туризм жив, более того, он развивается и есть неплохие перспективы. Что для этого необходимо?

Первое — сохранение объемов и качества господдержки, в первую очередь кешбэка, а также госинвестирование в развитие Краснодарского края. Это поможет расширить возможности внутреннего туризма. Второе — мы с нетерпением ждем возобновления авиаперелетов. Открытие аэропортов в Краснодаре, Анапе и Геленджике, несомненно, даст прирост турпотока. Думаю, многие из тех, кто постоял в прошлом году в пробках на пути к черноморским курортам, в 2023 году задумаются, стоит ли к нам возвращаться.

Третье — участникам рынка нужно гибко реагировать на происходящее. Так, 6 февраля Китай сообщил о возобновлении групповых туристических поездок в Россию. Если туроператоры активно включатся в продвижение новых продуктов, направленных на развитие сотрудничества с Китаем, то мы сможем получить прирост иностранного туризма в нашем крае. Я уверена, что мы сейчас находимся на дне, от которого будем отталкиваться и достигать новых вершин. Впереди время возможностей».

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