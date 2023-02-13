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Мужчина погиб под поездом у станции «Безымянка» в Самаре

Начата проверка по факту гибели мужчины под колесами состава в Самаре. Инцидент произошел в понедельник утром. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

Происшествие случилось рядом с железнодорожной станцией «Безымянка». Мужчина шел вдоль железнодорожных путей и не успел покинуть опасную зону.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В результате он оказался под колесами поезда и погиб. Расследуются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Георгий Портнов

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