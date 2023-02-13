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Отт Тянак выиграл Ралли Швеции, Николай Грязин — 4-й в WRC2

В Швеции завершился второй чемпионата мира по классическому ралли WRC — победу на Ралли Швеции, проходившем 9-12 февраля, одержал эстонец Отт Тянак.

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Отт Тянак и Мартин Ярвеойя на Ралли Швеции сезона-2023

Отт Тянак и Мартин Ярвеойя на Ралли Швеции сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Николай Грязин и Константин Александров на Ралли Швеции сезона-2023

Николай Грязин и Константин Александров на Ралли Швеции сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

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Отт Тянак и Мартин Ярвеойя на Ралли Швеции сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Николай Грязин и Константин Александров на Ралли Швеции сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Для пилота эта победа стала первой в составе команды M-Sport Ford WRT. На финише чемпион 2019 года менее чем на две секунды опередил ирландца Крейга Брина из Hyundai Shell Mobis WRT и его напарника бельгийца Тьерри Невилля, который не смог воспользоваться командной тактикой и занять второе место.

Лучшим из представителей Toyota Gazoo Racing WRT стал действующий обладатель титула финн Калле Рованпера, занявший четвертое место. Одиннадцатое место в общем зачете занял экипаж россиян Николая Грязина и Константина Александрова — гонщики немецкой команды Toksport WRT 2 заняли четвертое место в классе WRC2.

Следующий этап WRC, Ралли Мексики, пройдет с 16 по 19 марта.

Максим Вершинин

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