Отт Тянак выиграл Ралли Швеции, Николай Грязин — 4-й в WRC2

В Швеции завершился второй чемпионата мира по классическому ралли WRC — победу на Ралли Швеции, проходившем 9-12 февраля, одержал эстонец Отт Тянак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отт Тянак и Мартин Ярвеойя на Ралли Швеции сезона-2023 Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Николай Грязин и Константин Александров на Ралли Швеции сезона-2023 Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Следующая фотография 1 / 2 Отт Тянак и Мартин Ярвеойя на Ралли Швеции сезона-2023 Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Николай Грязин и Константин Александров на Ралли Швеции сезона-2023 Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Для пилота эта победа стала первой в составе команды M-Sport Ford WRT. На финише чемпион 2019 года менее чем на две секунды опередил ирландца Крейга Брина из Hyundai Shell Mobis WRT и его напарника бельгийца Тьерри Невилля, который не смог воспользоваться командной тактикой и занять второе место.

Лучшим из представителей Toyota Gazoo Racing WRT стал действующий обладатель титула финн Калле Рованпера, занявший четвертое место. Одиннадцатое место в общем зачете занял экипаж россиян Николая Грязина и Константина Александрова — гонщики немецкой команды Toksport WRT 2 заняли четвертое место в классе WRC2.

Следующий этап WRC, Ралли Мексики, пройдет с 16 по 19 марта.

Максим Вершинин

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