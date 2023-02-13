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Коммерсантъ FM
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Главного бухгалтера академии управления в Ижевске осудили за мошенничество с начислением премий

В столице Удмуртии суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Республиканской академии управления. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что женщина использовала электронно-цифровую подпись директора в системе бухгалтерского учета и внесла недостоверные сведения в заявки о выплате зарплаты с начисленными ей премиями. При этом данные начисление не были согласованы с директором, а соответствующие приказы не подписывались.

Общая сумма похищенных средств составила 250 тыс. руб.

В ходе расследования ущерб женщина возместила в полном объеме. Суд назначил виновной штраф в размере 100 тыс. руб.

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