Облсуд оставил в СИЗО вице-мэра Миасса, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении вятки. Решение принято 13 февраля с учетом позиции прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Решение Центрального районного суда Челябинска от 20 января пыталась обжаловать сторона защиты, указав на то, что у Арсена Симонова нет намерений скрыться и помешать производству по делу. Адвокаты просили назначить чиновнику домашний арест. Однако апелляционная инстанция отклонила жалобу. Вице-мэр Миасса по имущественному комплексу останется в СИЗО как минимум до 18 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арсена Симонова задержали в январе сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, чиновник получил от посредника директора коммерческой организации взятку в 50 тыс. руб. за содействия в заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по сносу многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство.