Искусственный интеллект займется поиском

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие функции компания Microsoft добавила в свои сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Brashear / AP Фото: Stephen Brashear / AP

Microsoft выпустила новую версию браузера Edge и поисковика Bing на движке с искусственным интеллектом. Ежедневно люди создают примерно 10 млрд запросов, и половина из них остается без ответа. Причина в том, что изначально работа поисковых сервисов ориентирована на сайты, уверены в Microsoft. Человек же обычно задает вопрос так, как если бы общался с другими людьми. Например: «Влезет ли холодильник в мою машину?» «Мне нравится рок-музыка, но я никогда не был на концерте, куда лучше пойти?» и тому подобное.

Специалисты Microsoft подключили новую языковую модель искусственного интеллекта к основному алгоритму работы Bing. Это позволяет анализировать результаты поиска по всему интернету и обобщать ответ. Например, пользователь сможет получить конкретную инструкцию по замене яйца на другой ингредиент при изготовлении пирога вместо просмотра множество онлайн-страниц. Выдача по типовым запросам, таким как погода или допустим, результаты спортивных соревнований, будет еще более релевантной, заверяет редмонтовская команда. А более полные ответы, если они нужны, можно будет просмотреть на новой боковой панели.

Для сложного поиска, планирования маршрута путешествия, к примеру, в Bing встроили новый интерактивный чат. Он позволит юзеру по ходу уточнять детали. Причем насыщать запрос важными элементами можно до тех пор, пока вы не получите полный ответ. Кроме того, поисковик будет сразу давать полезные ссылки. Новая версия Bing поддерживает 100 языков. В поисковую строку можно будет ввести до 1 000 символов.

В браузере Edge появилась пара свежих функций — это чат-бот и составление сообщений. На практике это позволит, допустим, получить резюме объемного финансового отчета. А после еще запросить сравнение с показателями конкурирующей компании и автоматически поместить результаты в таблицу.