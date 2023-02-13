Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает, чего можно ожидать от объединения часовой компании и производителя музыкальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuge Фото: Reuge

В начале февраля независимая часовая компания De Bethune объявила, что стала мажоритарным инвестором Reuge — основанного более полутора веков назад известного производителя музыкальных шкатулок и других механических музыкальных объектов.

Причем, как это часто бывает в XXI веке, сначала многие, в том числе и я, узнали об этом на странице в одной из запрещенных в РФ социальных сетей — пост опубликовал нынешний генеральный директор De Bethune Пьер Жак,— а уж потом из официального релиза. Обе компании базируются в Сент-Круа, так что «физически» объединяться удобно.

Технический словарь De Bethune мануфактура Reuge точно обогатит — она вообще настолько уникальна, что признана ЮНЕСКО в качестве нематериального всемирного наследия. Идеолог Reuge Амр Алотайшан останется управляющим бренда, а также стратегическим советником и членом совета директоров.

Скорее всего, нам стоит ждать от De Bethune совместных с Reuge часов или измеряющего время и проигрывающего музыку настольного объекта. Правда, такое уже было. Поклонники часового искусства помнят совместные проекты MB&F и Reuge, кстати, очень успешные и эффектные. Возможно, они в том числе серьезно повлияли на владельцев De Bethune в их решении приобрести контрольный пакет в Reuge.