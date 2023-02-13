Березники возглавил директор краевого Центра организации закупок

Депутаты Березниковской Думы тайным голосованием избрали главой города Алексея Казаченко. Об этом сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». В соответствии с Уставом муниципального образования глава наделяется всеми полномочиями на следующий день после дня голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медицинский вестник Фото: Медицинский вестник

Алексей Казаченко с 2019 года возглавлял ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Ранее был заместителем министра здравоохранения региона.

Пост главы Березников стал вакантным летом 2022 года, когда Константин Светлаков, проработавший главой муниципалитета менее двух лет, досрочно ушел в отставку, объяснив свое решение желанием проводить больше времени с семьей.

Кроме господина Казаченко в конкурсе на пост главы Березников участвовали депутат Березниковской городской думы, старший тренер ассоциации БК «Калий-Баскет» Алексей Пегушин, бывший замглавы города Алексей Якин и сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов. Еще один претендент — бывший замруководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев не был допущен к участию в конкурсе. В итоге в финал вышли Алексей Казаченко и Алексей Пегушин. При этом основным претендентом на должность главы Березников, как ранее писал «Ъ-Прикамье», считался господин Казаченко.