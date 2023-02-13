Дело о хищении почти 250 тонн дизтоплива в Ленобласти передано в суд

Следствие завершило расследование уголовного дела о краже 246 тонн дизельного топлива общей стоимостью 11 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На скамье подсудимых окажутся восемь человек.

Дело о хищении дизтоплива возбудили в январе 2021 года после задержания полицейскимим злоумышленников в процессе хищения 13 тонн дизеля из магистрали в районе деревни Большое Проходное. Дальнейшая работа экономического отдела МВД региональной полиции вывела следствие еще на четырех соучастников преступной группы.

«В ходе следствия были изъяты ТС, используемые для совершения преступления, а также часть похищенных нефтепродуктов. Для возмещения причиненного ущерба на имущество злоумышленников был наложен арест»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело по ст. 158 УК РФ будет рассматривать Тосненский городской суд.

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