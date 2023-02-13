Работу над проектом транспортной развязки на Ново-Астраханском шоссе планируют завершить в ноябре

В Саратове объявлен аукцион на поиск подрядчика для проектирования путепровода в районе железнодорожной станции Зуборезный на Ново-Астраханском шоссе. Об этом сообщил спикер облдумы Михаил Исаев.

По его словам, необходимость строительства вызвана тем, что железнодорожный переезд часто закрывается, и автомобилисты вынуждены стоять в пробках в ожидании его открытия.

По техническому заданию транспортная развязка должна иметь четыре полосы движения, проектом предлагается определить количество полос на съездах и местных проездах. Необходимо будет предусмотреть работы по выполнению инженерных изысканий, обследованию зданий и сооружений, разработать технические решения по переносу коммуникаций, а также подрядчик должен проработать схему организации дорожного движения.

Проектную организацию планируется определить в марте, закончить проект - 17 ноября 2023 года.

Марина Ковалнва