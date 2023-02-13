Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Преступного авторитета обвинили в вымогательстве в нижегородской колонии

Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 163 и 210.1 УК РФ) в отношении так называемого «положенца» в нижегородской колонии, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Следствие полагает, что 35-летний мужчина придерживался негласных правил и традиций криминального мира и в 2018-2020 годах систематически нарушал правила внутреннего распорядка колонии. Также он организовал в колонии преступную группу, занимавшуюся вымогательством денег у других осужденных. В полиции отметили, что доказали пять эпизодов преступной деятельности группы.

Обвиняемому авторитету по вмененным ему уголовным статьям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...