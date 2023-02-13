Преступного авторитета обвинили в вымогательстве в нижегородской колонии

Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 163 и 210.1 УК РФ) в отношении так называемого «положенца» в нижегородской колонии, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Следствие полагает, что 35-летний мужчина придерживался негласных правил и традиций криминального мира и в 2018-2020 годах систематически нарушал правила внутреннего распорядка колонии. Также он организовал в колонии преступную группу, занимавшуюся вымогательством денег у других осужденных. В полиции отметили, что доказали пять эпизодов преступной деятельности группы.

Обвиняемому авторитету по вмененным ему уголовным статьям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев