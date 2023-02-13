Жителей Удмуртии предупредили о мошеннической рассылке в Telegram

Жителям Удмуртии в Telegram стала приходить массовая рассылка от хакеров, сообщил в мессенджере председатель правительства региона Ярослав Семенов. В частности, сообщение приходит от знакомого, который просит пройти соцопрос, проголосовать в конкурсе или принять в подарок премиум-подписку.

Однако при переходе по ссылке телефон заражается вирусом, который передает мошенникам информацию с устройства и проводит аналогичную рассылку по контактам.

Для защиты от взлома жителей просят не переходить по таким ссылкам и удалять полученное сообщение. Однако если инцидента избежать не удалось, то необходимо немедленно завершить все сеансы через настройки, а также сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.