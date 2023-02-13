Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговор в отношении переехавшего ребенка в Пензе водителя «Toyota Land Cruiser 150» вступил в силу

В Пензе вступил в силу приговор в отношении водителя, который сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В декабре прошлого года суд первой инстанции приговорил 51-летнего обвиняемого к 1,5 годам ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок. В пользу матери ребенка суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб., при этом он до приговора принял меры к частичному возмещению ущерба – 300 тыс. руб.

Установлено, что днем 20 августа горожанин, на основании доверенности управлял автомобилем «Toyota Land Cruiser 150», принадлежащем лизингополучателю. При выезде с автомойки самообслуживания на ул. Бекешской на прилегающую территорию и повороте налево водитель отвлекся и наехал передней частью автомобиля на находившегося там с отцом ребенка. Водитель переехал его передним и задним колесами. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Вину водитель признал.

Защитник осужденного обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, и просил о снижении сроков основного и дополнительного наказания, поскольку управление транспортным средством является единственным источником дохода осужденного. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...