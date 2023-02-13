Приговор в отношении переехавшего ребенка в Пензе водителя «Toyota Land Cruiser 150» вступил в силу

В Пензе вступил в силу приговор в отношении водителя, который сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В декабре прошлого года суд первой инстанции приговорил 51-летнего обвиняемого к 1,5 годам ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок. В пользу матери ребенка суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб., при этом он до приговора принял меры к частичному возмещению ущерба – 300 тыс. руб.

Установлено, что днем 20 августа горожанин, на основании доверенности управлял автомобилем «Toyota Land Cruiser 150», принадлежащем лизингополучателю. При выезде с автомойки самообслуживания на ул. Бекешской на прилегающую территорию и повороте налево водитель отвлекся и наехал передней частью автомобиля на находившегося там с отцом ребенка. Водитель переехал его передним и задним колесами. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Вину водитель признал.

Защитник осужденного обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, и просил о снижении сроков основного и дополнительного наказания, поскольку управление транспортным средством является единственным источником дохода осужденного. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Марина Ковалева