HeadHunter: каждый четвертый нижегородец жалуется на хроническую усталость

Хроническую усталость испытывают 26% жителей Нижегородской области, следует из результатов совместного опроса HeadHunter и «Сбер Еаптека». Признаки эмоционального выгорания наблюдают у себя 45% опрошенных.

Женщины чаще мужчин жалуются на хроническую усталость (34% опрошенных против 28%). В разбивке по виду деятельности об усталости чаще других говорят специалисты сферы маркетинга и PR (40%).

Среди признаков усталости нижегородцы чаще всего отмечают повышенную тревожность (43% респондентов дали такой ответ), раздражительность (38%), проблемы со сном (36%), плохое самочувствие и подавленность (33%), пессимистичность и низкую эффективность (по 31%). Такое состояние опрошенные связывают с обычной усталостью, которая накопилась по личным обстоятельствам (35%), из-за сидячей работы и токсичного поведения начальства (по 26%) и конфликтов в коллективе (24%).

Ранее сообщалось, что ученые разработали мобильное приложение для диагностики выгорания.

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Анастасия Еремина