Автомобильные козыри

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о результатах опроса пользователей Auto.ru, которые рассказали о главных достоинствах и недостатках своих авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

На днях попались на глаза цифры. В 2023 году в большинстве из европейских стран в среднем должны появиться 254 новых модели автомобилей, включая, конечно же, модификации уже существующих. Я, увы, не скажу вам много это или мало по сравнению с 2021 годом. Тем более что, по мнению некоторых экспертов, европейцы сейчас будут тратить свои деньги исключительно на дрова и оплату счетов на электричество.

Но очевидно, что у нас в стране, покинутой четырьмя десятками автомобильных марок, выбор будет поменьше, и за исключением отечественных премьер и каких-то привозных новинок из Китая нам имеет смысл присмотреться к тому, что мы имеем.

Эксперты портала Auto.ru провели опрос своих пользователей на предмет того, что им нравится, а что не устраивает в их автомобилях. Все это, по мнению экспертов, «помогает пользователям узнавать много нового и принимать взвешенные решения при выборе и покупке автомобилей с пробегом».

Там есть, конечно, любопытные наблюдения. Например, Hyundai Solaris и Kia Rio владельцы ценят, прежде всего, за невысокую стоимость обслуживания — важный в наши дни критерий. У Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan на первых местах неожиданно оказались их управляемость и динамика. Кто бы мог подумать, что эти модели владельцы прежде всего ценят за то, что они «драйверские»? В остальном все довольно предсказуемо. Главное достоинство Toyota Camry — ее надежность. Козырь Lada Granta — расход топлива. Основной недостаток BMW 3 серии — проходимость, а у Mercedes-Benz E-Класса — стоимость обслуживания. Кто бы мог подумать: на баварской «трешке» неудобно ездить за грибами в лес, а Mercedes-Benz недешев в починке!

Вообще, как говорит один мой знакомый, «по нынешним временам лучшая машина — это та, которая у тебя есть сегодня». В основном потому, что ты все про нее знаешь: чего от нее ждать, где покупать «расходники» и запчасти, у кого чинить. И тебе не надо размышлять, что для тебя важнее: стоимость владения или шумоизоляция салона.