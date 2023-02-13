Волгоградский предприниматель возместил стоимость недоделок при благоустройстве парка

В Волгоградской области 38-летнему директору организации грозит до шести лет колонии по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как следует из материалов уголовного дела, в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» администрация Заплавненского сельского поселения Ленинского района заключила с организацией обвиняемого муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка по улице Совхозная, 21 в селе Заплавное. Стоимость работ по контракту превысила 3,3 млн руб.

Прокурорская проверка показала, что работы выполнены не в полном объеме: более чем на 150 кв. м. меньше установлено тротуарной плитки, вместо восьми фактически установлено четыре мемориальных стенда. Стоимость оплаченных, но не выполненных работы превысила 300 тыс. руб.

Причиненный бюджету ущерб фигурант уголовного дела полностью возместил, но вину в содеянном не признал.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Марина Ковалева