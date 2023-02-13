В Краснодаре осудили братьев, насмерть забивших прохожего ногами

Краснодарский краевой суд признал виновными братьев Шапыриных, которые насмерть забили ногами 18-летнего прохожего. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что в начале марта 2021 года злоумышленники находились в районе улицы Сергиевская и Гаражного переулка. Будучи нетрезвыми, напали на незнакомого молодого человека и, из-за внезапно возникшей неприязни, стали избивать его. Когда пострадавший потерял сознание, один из нападавших несколько раз прыгнул ему на голову. Молодой человек скончался на месте преступления. Тело обнаружили прохожие на следующее утро.

Вину в содеянном признал только один из братьев. Суд признал обоих нападавших виновными и назначил им наказание по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Братьев приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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