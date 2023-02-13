В центре Перми отреставрируют исторический особняк

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования здания по ул. Малой Ямской, 9. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Указанное здание — объект культурного наследия «Особняк А. Н. Серикова». Участок, где оно размещается, был приобретен первым заместителем начальника Пермской железной дороги Александром Сериковым в 1841 году. В том же году на нем возвели жилой дом, предположительно по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. В процессе дальнейшей эксплуатации здание неоднократно перестраивалось. В 1923 году его передали клубу железнодорожников, а 1932-м — Всероссийскому обществу слепых, которое организовало в нем интернат. В конце 1977 года в здание переехала областная станция юных туристов, там же размещалась постоянно действующая Пермская детская туристская база.

Сейчас объект находится в частной собственности. По данным 2ГИС, в нем размещаются шесть организаций. Среди них — компания по производству архитектурного декора для интерьера Aratta, фотостудия «Артсалон», проектно-строительное предприятие «Энергетик», компания по монтажу инженерных систем Iq group, ООО «Лига независимых экспертов и специалистов по оценке» и компания «Ямская», занимающаяся арендой помещений.