Кубань за год превысила общероссийский показатель по массовым автоавариям на 5%

В Краснодарском крае доля массовых аварий при участии более двух автомобилей составила 12,7%, что на 5,1% больше, чем в целом по России (7,1%). Об этом говорится в исследовании компании «Росгосстрах».

По оценке экспертов, на количество массовых ДТП могут влиять интенсивность автомобильного потока в регионах, состояние дорог, организация дорожного движения, контроль соблюдения скоростного режима и другие факторы.

«Конечно же, климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах — часто оборачиваются не небольшими "паровозиками", как в населенных пунктах, а серьезными авариями с множеством участников и пострадавших»,— отметил директор департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов.

Лидерами по числу массовых автомобильных аварий стали Башкортостан, Москва и Московская область. Существенное превышение общероссийского показателя ДТП при участии более двух автомобилей по результатам прошлого года отметили в Красноярском крае (18%), Иркутской области, на Алтае (по 12%), в Хакасии (11,8%) и в Оренбургской области (11,3%).

Анастасия Донскова

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