Кирилл Алявдин возглавит работу жюри главной PR-премии Юга России

Директор по корпоративным коммуникациям «Деметра-Холдинг» Кирилл Алявдин возглавит жюри премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг второй год подряд. В состав жюри премии вошли 11 экспертов в области связей с общественностью, бизнес-коммуникаций, маркетинга и медиа коммуникаций из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя. Среди них директора и руководители PR-подразделений компаний и организаций: коммуникационного агентства «АГТ - Юг», медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ, Коммерсантъ. Юг России, Центра управления регионами ЮФО, Северо-Кавказского федерального университета, образовательного проекта «Мастерская новых медиа», digital-агентства «Вебпрактик».
Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»
В настоящее время завершена работа экспертного совета в первом этапе Премии, по итогам которой определен шорт-лист с участниками, прошедшими во второй этап.
Данные проекты будут презентованы 21 февраля на заключительном этапе конкурса, который состоится в смешанном формате: презентации авторами проектов пройдут в он-лайн режиме, экспертное жюри будет работать в офлайн формате в «Медиа Парке Южный Регион – ДГТУ» в Ростове-на-Дону.
Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям «Деметра-Холдинг»: «Цена слова в последнее время обогнала цену всех мыслимых материальных и нематериальных активов. Поговорка "Деньги любят тишину" стала актуальной как никогда. Одна фраза - и бизнес может подешеветь в два раза или перестать существовать. При этом информационную открытость с клиентами и партнерами никто не отменял. Лояльность, доверие, надежность, социальная ответственность - это всё по-прежнему актуально и нужно бизнесу, НКО, государству. Как сказать так, чтобы ничего не сказать, но все всё поняли? Премия «Серебряный Лучник» является как раз той площадкой, где лучшие профессионалы отрасли коммуникаций через свои проекты отвечают на все эти сложные вопросы и делятся ноу-хау в области связей с общественностью».
В разное время Кирилл Алявдин руководил подразделениями по связям с общественностью в «Ростелеком», «Дилайн» (IBS Group), МТС, Группе компаний S7 и отвечал за корпоративные коммуникации Tele2. С 2021 года возглавляет дирекцию по корпоративным коммуникациям крупнейшего в России вертикально интегрированного инфраструктурного зернового холдинга «Деметра-Холдинг».
Оператор премии: Коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.
Справочная информация
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4500 проектов.
Решение о проведении регионального этапа Национальной Премии на Юге России было принято 7 октября 2010г. в г. Москве на заседании Попечительского совета Премии. Оператором региональной Премии выступает Коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.
За время работы число проектов на соискание Премии «Серебряный Лучник» - Юг составило более 1000. Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» - Юг является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».
«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. «Деметра-Холдинг» постоянно расширяет портфель актуальных услуг и онлайн-инструментов, которые дают предприятиям АПК возможность строить бизнес максимально эффективно.
В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%).
Холдингу принадлежат 50%-1 акции в АО «ОЗК», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds – ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.
Компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и «Дишнинского элеватора».