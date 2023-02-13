Кирилл Алявдин возглавит работу жюри главной PR-премии Юга России

Директор по корпоративным коммуникациям «Деметра-Холдинг» Кирилл Алявдин возглавит жюри премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг второй год подряд. В состав жюри премии вошли 11 экспертов в области связей с общественностью, бизнес-коммуникаций, маркетинга и медиа коммуникаций из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя. Среди них директора и руководители PR-подразделений компаний и организаций: коммуникационного агентства «АГТ - Юг», медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ, Коммерсантъ. Юг России, Центра управления регионами ЮФО, Северо-Кавказского федерального университета, образовательного проекта «Мастерская новых медиа», digital-агентства «Вебпрактик».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»



В настоящее время завершена работа экспертного совета в первом этапе Премии, по итогам которой определен шорт-лист с участниками, прошедшими во второй этап.

Данные проекты будут презентованы 21 февраля на заключительном этапе конкурса, который состоится в смешанном формате: презентации авторами проектов пройдут в он-лайн режиме, экспертное жюри будет работать в офлайн формате в «Медиа Парке Южный Регион – ДГТУ» в Ростове-на-Дону.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям «Деметра-Холдинг»: «Цена слова в последнее время обогнала цену всех мыслимых материальных и нематериальных активов. Поговорка "Деньги любят тишину" стала актуальной как никогда. Одна фраза - и бизнес может подешеветь в два раза или перестать существовать. При этом информационную открытость с клиентами и партнерами никто не отменял. Лояльность, доверие, надежность, социальная ответственность - это всё по-прежнему актуально и нужно бизнесу, НКО, государству. Как сказать так, чтобы ничего не сказать, но все всё поняли? Премия «Серебряный Лучник» является как раз той площадкой, где лучшие профессионалы отрасли коммуникаций через свои проекты отвечают на все эти сложные вопросы и делятся ноу-хау в области связей с общественностью».

В разное время Кирилл Алявдин руководил подразделениями по связям с общественностью в «Ростелеком», «Дилайн» (IBS Group), МТС, Группе компаний S7 и отвечал за корпоративные коммуникации Tele2. С 2021 года возглавляет дирекцию по корпоративным коммуникациям крупнейшего в России вертикально интегрированного инфраструктурного зернового холдинга «Деметра-Холдинг».

Оператор премии: Коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.